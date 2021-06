Corona: Dieses Nachbarland impft jetzt 12-Jährige

''Wir geben mit der Impfkampagne noch Gas, um diese so schwierige Phase zu überwinden.''

Rom. Italien hebt mit Donnerstag die Altersbeschränkungbei der Impfkampagne für Zwölf- bis 15-Jährige auf. Am Montag hatte die italienische Arzneimittelbehörde Aifa grünes Licht für die Immunisierung von Kindern in der Altersgruppe zwischen zwölf und 15 Jahren gegeben. "Wir geben mit der Impfkampagne noch Gas, um diese so schwierige Phase zu überwinden ", twitterte Gesundheitsminister Roberto Speranza.

Weitere 2,5 Millionen Impfstoffdosen

Weitere 2,5 Millionen Impfstoffdosen, zusätzlich zu den 3,5 Millionen von Pfizer, die bereits italienweit verteilt wurden, werden diese Woche eintreffen, kündigte Regierungskommissar Francesco Paolo Figliuolo an. Am Mittwoch kamen auf dem römischen Militärflughafen Pratica di Mare etwa 370.000 Dosen von Johnson & Johnson an, heute werden über 1,7 Millionen von AstraZeneca und morgen fast 400.000 von Moderna geliefert werden.

Figliuolo meinte, dass Juni ein entscheidender Monat für die Impfkampagne sein werde. 40 Millionen Dosen wurden bisher an die Regionen verteilt, 88,7 Prozent davon wurden verimpft. 12,2 Mio. Italiener, 22,6 Prozent der Bevölkerung im Alter ab zwölf haben bereits zwei Dosen erhalten. Elf Mio. Italiener erhielten eine Dosis. Die Infektionszahlen in Italien sind stark rückgängig.