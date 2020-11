Corona-Drama in Russland: 'Leichen, überall nur Leichen'

Überall Tote in Spitalskeller: Ein Video zeigt die unfassbaren Zustände in Russland.

Die zweite Corona-Welle hat mittlerweile ganz Europa gefasst. Die Zahlen steigen nun auch in Russland wieder rasant an, mit Stand Dienstag sind hier bereits 1,97 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Knapp 34.000 Erkrankte sind bereits gestorben, wobei die Lage in vielen Spitälern immer dramatischer wird.

Ein Video aus Novokuznetsk im Südwesten Sibiriens geht nun im Internet viral. In den kurzen Clip sieht man dutzende Opfer im Keller eines Krankenhauses. Die Leichen liegen dabei dicht gedrängt auf dem Boden des Raumes, die Hygiene-Bedingungen sind katastrophal.

„Leichen überall, Leichen, Leichen", kommentierte dabei ein Mitarbeiter, als er durch den Korridor, die Desinfektionsstation und den Duschraum des Krankenhauses ging und die Horror-Bedingungen enthüllte. „Wir haben einen Korridor, der voll ist", so der Mann weiter. "Leichen überall. Sie können sogar stolpern und fallen. Wir gehen buchstäblich über die Köpfe der Toten."