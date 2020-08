Corona-Fall bei McDonald's: Besucher DIESER Filiale sollen sich bei der Gesundheitshotline melden

Zwei Mitarbeiter der McDonald's-Filiale in Rohrbach (OÖ) sind positiv auf das Coronavirus getestet worden - nun läuft die Suche nach weiteren Infizierten.

Rohrbach - Wegen zwei an Covid-19 erkrankten Mitarbeitern eines McDonald's-Restaurants und McCafes in Rohrbach in Oberösterreich hat die Gesundheitsbehörde einen öffentlichen Aufruf gestartet. Alle Personen, die sich im Zeitraum von 16. August bis 19. August in dem Lokal aufhielten, sollen ihren Gesundheitszustand genau beobachten und bei Auftreten von Coronavirus-Symptomen die Hotline 1450 anrufen.