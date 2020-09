Corona-Fall in Eurospar-Filiale - Suche nach Kontaktpersonen

Ein Mitarbeiter der Spar-Filiale am Salzburger Hauptbahnhof wurde positiv auf Corona getestet - Kunden sollen sich nun melden.

Die Behörden suchen nun nach Kontaktpersonen. Alle Personen, die in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche die Eurospar-Filiale im Forum 1 am Südtiroler Platz in Salzburg aufgesucht haben, sollen nun ihren Gesundheitszustand genau im Auge behalten. Zu diesen Zeiten könnten sie auf den infizierten Mitarbeiter getroffen sein:

➤ Mittwoch, 9. September 2020, zwischen 7.15 und 12.30 Uhr

➤ Donnerstag, 10. September 2020, zwischen 7.15 und 11.00 Uhr

➤ Freitag, 11. September 2020, zwischen 7.15 und 12.30 Uhr

Bei Auftreten der gängigen Symptome (trockener Husten, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmacksinnes mit und ohne Fieber) sollten Betroffene umgehend die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren. Die Eurospar-Filiale bleibt trotz des positiven Corona-Tests bis auf Weiteres geöffnet.