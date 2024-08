Corona: Hier gibt es jetzt die meisten Fälle

In ganz Österreich wurde zuletzt eine "erhöhte Virusaktivität" festgestellt. Das sind aktuell die Corona-Hotspots.

Das österreichische Monitoringprogramm hat zuletzt wieder deutlich gestiegene Corona-Abwasserwerte gezeigt - und das bereits vor dem kommenden Schulbeginn in Ostösterreich am Montag. Im Ö1-"Morgenjournal" am Freitag warnte Judith Aberle, Professorin für Virusimmunologie an der Medizinischen Universität Wien, dass es auch gerade im Osten eine "sehr deutlich erhöhte Virusaktivität" gibt, mit Positivraten von bis zu 25 Prozent.

Corona-Alarm: Zahlen steigen wieder deutlich an

Corona-Hotspots

Wie das Abwasser-Monitoring zeigt, gibt es derzeit in Wien deutlich am meisten Fälle. Starke Zuwächse gab es zuletzt auch in Vorarlberg, der Steiermark und in Tirol. Am entspanntesten ist die Lage im Burgenland.

© abwassermonitoring.at ×

Ein Anstieg von Infektionskrankheiten, wie Covid-19 eine ist, zeige sich normalerweise erst mit dem Schulbeginn. Laut Aberle dominiere derzeit in den meisten Ländern die Coronavirus-Variante KP3 oder KP3.11 die aktuelle Sommerwelle. Die Daten würden aufzeigen, dass diese Variante infektiöser als die vorherigen sei.

Wer sich impfen lassen soll

Ebenfalls im "Morgenjournal" wies Maria Paulke-Korinek vom Gesundheitsministerium auf die Impfempfehlung hin. Demnach sollte eine Immunisierung rund zwölf Monate nach einer vorangegangenen Infektion bzw. einer Impfung erfolgen - bei Hochrisikopersonen könne der Abstand auf bis zu vier Monate - aber nicht darunter - verkürzt werden. Die erste Lieferung der neu zugelassenen Corona-Impfstoffe ist bereits Mitte Juli in Österreich eingetroffen.

Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt wie schon 2023 für einen bestmöglichen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen allen Personen ab zwölf Jahren eine Impfung mit den neuen JN.1-Impfstoffen. Impfangebote für alle Bundesländer sind auf der Webpräsenz https://impfen.gv.at/impfungen/covid-19 zu finden.

Eine Coronaerkrankung ist zwar seit 1. Juli 2023 nicht mehr meldepflichtig und es gibt auch keine Einschränkungen mehr für Erkrankte, ebenso gibt es seit 1. April 2024 aber auch keine kostenlosen Antigen- bzw. PCR-Tests mehr - beim Arzt und auch im Verdachtsfall muss vorerst gezahlt werden. Verhandlungen zwischen Ärztekammer und Sozialversicherung zu einer Kostenübernahme verliefen bis dato ergebnislos.