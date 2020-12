Hier wurden in den letzten 7 Tagen am meisten Neuinfektionen gemeldet.

Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 350.484 Menschen in Österreich mit SARS-CoV-2 angesteckt. 320.753 haben sich von einer Infektion wieder erholt. Derzeit laborieren 23.888 an einer Infektion (Stand: Stefanitag 9.30 Uhr), das sind 1.230 weniger als noch am Christtag. Die Sieben-Tage-Inzidenz - Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner - ging weiter zurück von 158,9 auf 149,1.Zwar gehen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen in Österreich zurück, aber dennoch gibt es Bezirke mit einer hohen 7-Tages-Inzidenz (Ansteckungen je 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen).