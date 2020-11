Corona-Hotspots: Das sind die 20 schlimmsten Bezirke

In diesen Regionen explodieren derzeit die Corona-Zahlen.

Erstmals seit zwei Wochen gibt es leicht ermutigende Nachrichten. Die Neuinfektionen sind mit 5.984 zwar immer noch viel zu hoch, aber im Vergleich zu den explodierenden Raten von vor einer Woche um tausend gesunken. Die Verdoppelungszeiten haben sich zudem langsam erhöht. Das zeigt, dass der partielle Shutdown, der vor genau zwei Wochen startete -geschlossene Gastronomie, Hotels und E-Learning für die Oberstufe -, langsam erste Auswirkungen zeigt.

Aber leider reicht das für die Hospitalisierungsrate nicht aus. Gestern mussten erneut zusätzliche 228 Covid-Patienten in Spitälern aufgenommen werden. 46 davon auf der Intensivstation. Zudem verstarben leider 58 weitere Menschen an den Folgen ihrer Covid-Erkrankung. In Deutschland ist die aktuelle Todesrate weit geringer als in Österreich.

Das sind Corona-Hotspots

Besonders hoch sind die Corona-Zahlen weiterhin in Oberösterreich. Der Bezirk Rohrbach ist mit einer 7-Tages-Inzidenz von 1.503 weiterhin der absolute Hotspot Österreichs. Dahinter folgen Schwaz (Tirol), Tamsweg 8Salzburg) und Urfahr-Umgebung (OÖ).

Rohrbach: 1.503 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Schwaz: 1.283

Tamsweg: 1.225

Urfahr-Umgebung: 1.096

Völkermarkt: 1.034

Ried im Innkreis: 918

Sankt Johann im Pongau: 909

Eferding: 907

Dornbirn: 862

Rust: 859

Scheibbs: 826

Wolfsberg: 789

Perg: 787

Kufstein: 787

Sankt Veit an der Glan: 777

Grieskirchen: 777

Klagenfurt Stadt: 776

Lienz: 772

Zell am See: 758

Feldkirchen: 749