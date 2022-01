Corona-Hotspots: In diesen Regionen werden aktuell am meisten Fälle gemeldet.

Fast 25.000 Corona-Neuinfektionen sind dank der hochansteckenden Omikron-Variante innerhalb eines Tages in Österreich verzeichnet worden. Das ist der bisher höchste gemessene Dienstagswert seit Ausbruch der Pandemie.



Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Zahlen der Ministerien mit Stand Montag 9.30 Uhr derzeit Tirol mit 2.708,2, gefolgt von Salzburg mit 2.634,5.



