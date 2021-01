In diesen Bezirken werden aktuell die meisten Neuinfektionen gemeldet.

Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich bleibt hoch. Eineinhalb Wochen vor dem im Raum stehenden Ende des dritten harten Lockdowns ist die Zahl der Neuinfektionen wieder auf knapp 2.000 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden wurden am Mittwoch 1.917 Neuinfektionen gemeldet, im Schnitt waren es in der vergangenen Woche somit täglich 1.937 neue Fälle.

Corona-Hotspots

19.190 Menschen galten am Mittwoch als bestätigt aktiv infiziert - 262 weniger als am Dienstag. Den 1.917 Neuinfektionen standen 2.130 neu Genesene gegenüber. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) ist mit 152,3 weiterhin sehr hoch. Innerhalb einer Woche kamen 343 an oder mit Covid-19 Gestorbene hinzu. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 77,2 SARS-CoV-2-Tote verzeichnet.

Am meisten Neuinfektionen (gemessen an der Bevölkerung) gibt es derzeit in Salzburg mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 277. Dahinter folgen Kärnten (206), die Steiermark (147)und Niederösterreich (143).

Hier gibt es die meisten Fälle

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Tamsweg 573 Hallein 367 Sankt Johann 361 Spittal an der Drau 359 Feldkirchen 314 Waidhofen/Ybbs 312 Zwettl 303 Hermagor 271 Sankt Veit 271 Liezen 264

Auf Bezirksebene ist derzeit der Salzburger Lungau der Corona-Hotspot Österreichs. Dahinter folgen die Bezirke Hallein, Sankt Johann im Pongau (beide Salzburg), und Spittal der Drau in Kärnten.