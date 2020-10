Corona-Hotspots: Wo die Zahlen in Europa explodieren

Alarmstufe Rot: In diesen Ländern ist die Lage derzeit besonders dramatisch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz - die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, die bei der Beurteilung des epidemiologischen Geschehens eine zentrale Rolle spielt - ist in den vergangenen Tagen in Österreich deutlich gestiegen. Lag der Wert am Freitag noch bei 94,8, wies das Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Montag, 14.00 Uhr 109,9 aktuelle SARS-CoV-2-Fälle je 100.000 Einwohner aus. Bezogen auf die einzelnen Bundesländer, lag Salzburg mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 177,9 - am Freitag hielt man noch bei 139,8 - deutlich vorn. Auf den Plätzen folgten Vorarlberg mit 160,8 (am Freitag: 124,8), Tirol mit 158,9 (am Freitag: 139,8) und Wien mit 146,3 (am Freitag: 134,5).

Hier gibt es am meisten Neuinfektionen

Im internationalen Vergleich liegt Österreich damit aber noch relativ gut. Absoluter Corona-Hotspot in Europa bleibt weiterhin Tschechien, das derzeit einen Wert von 531 aufweist. Dahinter folgen dann Belgien und die Niederlande und Montenegro. Die Situation in Spanien, das vor wenigen Wochen noch größtes Sorgenkind war, hat sich inzwischen einigermaßen stabilisiert. Entspannter als in Österreich ist die Situation etwa in Deutschland und in den skandinavischen Ländern.

Tschechien: 531,1 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Belgien: 519,9

Niederlande. 315,3

Montenegro: 278,0

Frankreich: 221,0

Slowenien: 215,5

Luxemburg: 189,4

Island: 176,4

UK: 176,0

Schweiz: 163,6

Spanien: 161,4

Portugal: 129,5

Kroatien: 124,4

Österreich: 109,9

Italien: 97,9

Ungarn: 89,1

Deutschland: 50,7

Schweden: 47,3

Griechenland: 28,8

Norwegen: 17,3

Mehr als 2000 Intensivpatienten in Frankreich