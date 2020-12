Corona-Impfstoff: So häufig sind Nebenwirkungen

Großbritannien hat diese Woche mit den ersten Corona-Impfungen begonnen. Pfizer und Biontech bekamen bereits eine Notfallzulassung. . Der Impfstoff von Biotech und Pfizer zeigte in Studien eine hohe Wirksamkeit von fast 95 Prozent bei 30.000 Testpersonen.

Im Beipackzettel werden nun die Nebenwirkungen des Impfstoffes aufgezählt.

• Schmerzen an der Einstichsstelle Mehr als 80%

• Müdigkeit: Mehr als 60%

• Kopfschmerzen: Mehr als 50%

• Muskelschmerzen: Mehr als 30%

• Schüttelfrost: Mehr als 30%

• Gelenkschmerzen: Mehr als 20%

• Fieber: Mehr als 10%

Die Nebenwirkungen sind aber gewöhnlich nur von sehr leichter Intensität und klingen nach wenigen Tagen wieder ab.

Die britische Arzneimittelaufsicht MHRA konkretisiert ihre Warnung vor dem Pfizer/BioNTech-Impfstoff für Personen mit einer erheblichen allergischen Vorgeschichte. "Personen mit einer Vorgeschichte eines anaphylaktischen Schocks bei Impfungen, Arznei- oder Lebensmitteln sollten den Pfizer/BioNTech-Impfstoff nicht erhalten.

Die zweite Dosis sollte niemandem verabreicht werden, bei dem nach Verabreichung der ersten Dosis dieses Impfstoffs eine Anaphylaxie aufgetreten ist", sagte June Raine, Geschäftsführerin der MHRA in der Nacht auf Donnerstag. Die Warnung erfolgte am Mittwoch, nachdem zwei Fällen von schweren allergischen Reaktionen bei den ersten Corona-Impfungen in Großbritannien aufgetreten waren.