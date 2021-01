Corona-Impfung: Kampagne gegen Fehlinformationen

Mit der bundesweiten Initiative "Österreich impft" will das Rote Kreuz dringend notwendige Überzeugungsarbeit zur Corona-Impfung leisten.

Fünf Experten, die im Rahmen der Impf-Initiative ehrenamtlich tätig sind, wollen bundesweit über Fehlinformationen zum Them Corona-Impfung aufklären. Nur ein Viertel der Österreicher wolle sich derzeit impfen lassen, ein weiteres Viertel stehe der Impfung ablehnend oder skeptisch gegenüber, und rund die Hälfte sei unentschieden.

Ziel der Initiative sei es, vor allem die unentschiedenen Patienten umzustimmen und ihnen die Angst zu nehmen, so das Experten-Team. „Für jeden, der sich impfen lässt, ist es vorbei. Für alle ist es aber erst vorbei, wenn sich alle impfen gelassen haben“, so Arbeitsmedizinerin Eva Höltl

Man wolle vor allem mit sachlichen und objektiven Informationen helfen, so Experte Markus Müller Rektor der Medizinischen Universität Wien und Facharzt für Innere Medizin. Auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner trat am Montag erneut entschieden für die Impfung auf. Diese sei unsere „einzige Chance“ sei, „den Spieß umzudrehen und das Virus in den Griff zu bekommen“, so Rendi-Wagner.