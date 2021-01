Corona-Impfung: Welches Land impft am Meisten?

Welches Land impft am Meisten? Wie gut holt Österreich auf? Die Website "Our World in Data" hat Antworten darauf.

Der nahe Osten impft am Meisten: Israel ist mit über 21 Impfdosen pro 100 Einwohner klarer Spitzenreiter. Die Vereinigten Arabischen Emirate und das Königreich Bahrain folgen mit jeweils 11,8 und 5,44 Dosen. Die meisten europäischen Länder erreichen nicht einmal eine Impfdosis pro 100 Einwohner. Nur das Vereinigte Königreich, Dänemark, Island und Italien überspringen diese Grenze knapp. Die USA ist mit 2,72 Impfdosen pro 100 Einwohner besser als Dänemark aber schlechter als das Vereingite Königreich.

Weltweit sind bereits über 28 Millionen Impfungen verabreicht worden. Fast alle Länder setzen dabei auf den Pfizer/BioNTech Impfstoff, auch Spitzenreiter Israel. Der chinesische Impfstoff Sinopharm kommt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bahrain zum Einsatz. China selbst setzt auf Sinovac und die Impfung von der China National Biotec Group (CNBG). Russland versorgt Argentinien, Guinea und sich selbst mit dem Mittel Sputnik V.

Österreich unter dem Weltdurchschnitt

Besonders traurig: Österreich ist mit 0,33 Impfdosen auf 100 Einwohner unter dem Weltdurchschnitt (0,36). Deutschland ist mit 0,73 etwa doppelt so gut. Laut "Our World in Data" sind in Österreich insgesamt 30.150 Impfdosen verabreicht worden (Stand: 08.Jänner 2021). Derzeit wird nur der Impfstoff von Pfizer/BioNTech verwendet.

Our World in Data bezieht ihre Infos direkt von den Gesundheitsministerien der einzelnen Länder. Mitunter kann es zu Schwankungen kommen, da die offiziellen Zahlen der einzelnen Ländern an verschiedenen Tagen veröffentlicht werden. Die Website betont auch, dass die einzelnen Impfdosen nicht automatisch mit geimpften Personen gleichzusetzen sind, da einige Personen zum Beispiel auch mehrere Dosen erhalten würden.