Corona-Infizierter fuhr mit Bus von Graz nach Klagenfurt

Die Behörden ersuchen andere Passagiere ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person ist am Dienstag in einem Bus von Graz nach Klagenfurt unterwegs gewesen. Wie die AGES in einer Aussendung mitteilte, handelte es sich um den ÖBB-Bus der Linie 955, der um 10.05 Uhr in Graz abfuhr und um 12.05 Uhr in Klagenfurt ankam.

Fahrgäste, die mit diesem Bus unterwegs waren, sollen nun ihren Gesundheitszustand beobachten und bei Covid-Symptomen die Nummer 1450 anrufen.