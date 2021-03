Corona-Infizierter fuhr mit Zug von Schladming nach Graz

Andere Passagiere sollen auf ihren Gesundheitszustand achten.

Eine mit dem Coronavirus infizierte Person ist am 21. März mit einem Zug von Schladming (Abfahrt 18.31 Uhr) über St. Michael und Bruck an der Mur nach Graz gereist. Für den letzten Abschnitt hatte die Person den Ruhewagon mit der Nummer 371 gewählt. Andere Fahrgäste wurden am Freitag von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) sowie der Landessanitätsdirektion Steiermark ersucht, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Bei Symptomen sollte umgehend die Gesundheitsnummer 1450 und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde kontaktiert werden, hieß es.