Corona-Infizierter in Therme: Öffentlicher Aufruf nach Besucher

Eine Person, die am Sonntagabend in einer Therme im Zillertal war, ist am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Tiroler Gesundheitsbehörde startet nun einen öffentlichen Aufruf.

Die Tiroler Gesundheitsbehörde sucht nach Badegästen der Erlebnistherme Fügen im Zillertal, die sich am Sonntagabend in der Badeanstalt aufgehalten haben. Denn ein Besucher, der sich zwischen 18 und 20 Uhr in der Therme aufgehalten hat, war am Montag positiv auf das Coronavirus getestet worden, so die Gesundheitsbehörde. Personen, die sich zur genannten Zeit ebenfalls dort aufhielten, sollen genau auf ihren Gesundheitszustand achten. Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit oder dem plötzlichen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es, umgehend die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, so die Experten.