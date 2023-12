Corona: Jetzt doppelt so viele Fälle wie im Vorjahr

Die Corona-Ansteckungen rasen von einer Höchstzahl zur nächsten.

Es liegen wieder bedenkliche Zahlen aus der Zentrale der Österreichischen Gesundheitskasse vor. Aktuell sind 303.212 Österreicher im Krankenstand.

Davon haben 41.690 eine Corona-Infektion. Das sind fast doppelt so viele (exakt: +90%) mehr als vor genau einem Jahr!

Länder melden Rekord-Zahlen

In den vergangenen Tagen meldete ein Bundesland nach dem anderen neuen Rekord-Zahlen. Nach Tirol und Wien meldete nun auch Oberösterreich, dass die Zahl der Infektionen so hoch wie nie zuvor ist. Das zeigen aktuelle Abwasser- Analysen. Die Krankenstände belasten nicht nur Spitäler, sondern auch viele Unternehmen.

"Auf Partys verzichten"

Noch hat Gesundheitsminister Johannes Rauch (grüne) nur eine Empfehlung zum Maske tragen ausgegeben - zum Beispiel in Spitälern, Pflegeheimen oder Arztpraxen. "Wir stecken mitten in einer Corona-Welle. Das nationale Abwassermonitoring zeigt das ganz klar", so Rauch. Deutlicher gibt sich da sein Amtskollege aus Deutschland Karl Lauterbach (SPD). Er meint, man solle vor allem jetzt, in der Vorweihnachtszeit, wieder Maske tragen, im Home Office arbeiten und auf Partys verzichten.

So wichtig sind Maßnahmen

ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter zur Lage: "Die Zahl der Menschen, die an der echten Grippe und auch an Covid erkranken steigt weiter. Im Vergleich zu früher sind es nicht nur grippale Infekte und Influenza typische Infektionen der feucht-kalten Jahreszeit, sondern auch Covid als konstanter viraler Erreger, der zusätzlich Krankenstände bringt. Deshalb ist es umso wichtiger, sinnvolle Maßnahmen umzusetzen – dazu zählt das Tragen einer Maske bei Menschenansammlungen, Händedesinfektion, Abstand halten und regelmäßiges Räume lüften. Und natürlich das Impfen gegen Influenza und Covid, das zumindest schwere Verläufe und Folgeerkrankungen verhindert.“