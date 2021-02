Corona-Leugner randalierte in bayrischer Bäckerei

Ein amtsbekannter Corona-Leugner hat in einer Bäckerei in Bayern randaliert. Der Grund: Die Angestellten haben den 48-Jährigen auf die Maskenpflicht hingewiesen.

Am Mittwoch hat ein amtsbekannter Corona-Leugner in Höchstädt im bayrischen Fichtelgebirge in einer Bäckerei randaliert - weil ihn die Angestellten auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht haben.

Scheibe eingeschlagen und provokativ eine Süßspeise gegessen

Als der 48-Jährige beim Betreten der Bäckerei auf seine fehlende Maske hingewiesen worden ist, rastete er aus. Laut "inFranken" schlug er daraufhin die Glasvitrine ein und nahm provokativ eine der Süßspeisen, die er vor den Angestellten aß. Doch das Personal reagierte rasch und hielt den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei in der Bäckerei fest.

Bäckerei musste am Nachmittag schließen

Der Corona-Leugner wurde daraufhin wegen besonders schwerem Diebstahl angezeigt. Er soll schon in mehreren Städten auffällig gewesen worden sein. Via Facebook meldete sich die Bäckerei mit einem Foto der zerschlagenen Vitrine und den Worten: "Wir haben heute Nachmittag in Höchstädt leider wegen "Randale" geschlossen".