Corona: Noch nie so viele Fälle seit Lockdown

Zuletzt gab es am 3. April so viele Coronavirus-Infektionen. Stärkster Anstieg in Wien.

Wien. Mit 395 Neuinfektionen in 24 Stunden verzeichnete Österreich so viele Infektionsfälle wie zuletzt am 3. April. Mitten während des Lockdowns und damaligen exponentiellen Wachstums gab es damals 416 Fälle.

Die meisten Neuinfektionen gab es mit 203 Fällen in Wien, die damit einen negativen Rekord erreichten.

Alle Bundesländer – in Vorarlberg und Kärnten waren es mit je vier Fällen die wenigsten – registrierten gestern neue Corona-Positive.

Derzeit befinden sich 144 Erkrankte in Spitalsbehandlung, auf der Intensivstation werden 30 Menschen versorgt. Insgesamt wurden am Freitag 12.799 getestet, also 1.902 Personen weniger als tags davor, als 166 weniger Menschen positiv waren. Wels-Stadt sowie Innsbruck und Kufstein liegen im Siebentagesschnitt in der Pro-Kopf-Ansteckung noch ­höher als Wien.

In Oberösterreich sind 57 infiziert, in Niederösterreich 35, in der Steiermark 24, in Salzburg elf und im Burgenland acht Personen.

Die zweite Welle ist freilich längst in Europa angekommen. Frankreich (67 Millionen Einwohner und 7495 Neuinfektionen) erklärte gestern, dass es sich wieder im „exponentiellen Wachstum“ befinden würde. Ebenfalls ein starkes Wachstum an Neuerkrankungen verzeichnen derzeit Spanien, Kroatien, Griechenland und zuletzt auch Ungarn. Ungarn (siehe unten) schließt ab 1. September alle seine Grenzen für alle Nicht-Ungarn.

Reproduktionszahl bei 1,14, 3.886 aktiv Erkrankte

Signale. Der Reproduktionsfaktor liegt in Österreich derzeit laut AGES bei 1,14 und sei im Vergleich zu vor zehn Tagen leicht gesunken. Insgesamt sind derzeit 3.886 aktiv erkrankt in Österreich, während es Anfang Juli unter 500 Menschen ­waren. Die Regierung will kommende Woche auf die zweite Welle reagieren.

