Corona-Regeln: Jetzt kommen neue Freiheiten

Bis Sommer sollen auch die letzten Corona-Maßnahmen für immer fallen.

Wien. Vor drei Jahren gab es die erste Corona-Infektion in Österreich. Jetzt, knapp 5,9 Millionen Covid-Fälle später, werden die letzten Weichen Richtung „normales Leben“ gestellt. Und das obwohl die Zahlen wieder steigen.

„Sonderweg“. Diese Woche fallen auch in Wien – wo die Stadtpolitik oft einen restriktiveren „Sonderweg“ vorgab – großflächige Anti-Covid-Maßnahmen. Ab Mittwoch, dem 1. März, endet die strenge Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie ist somit bundesweit abgeschafft. Auch an Gerichten kann ab März das Gesicht enthüllt werden.

Keine Tests. Was noch fällt, ist die PCR-Testpflicht für Besucher in Wiener Spitälern und Pflegeheimen sowie die maximale Besuchergrenze.

Sommer. Die nächsten Schritte für ganz Österreich: In Spitälern und Arztpraxen besteht derzeit noch Maskenpflicht. Am 30. April endet diese.

Und mit 30. Juni enden alle Regelungen, also auch die Verkehrsbeschränkungen für Corona-Positive.