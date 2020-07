Corona-Schock in Kroatien: 232 % mehr Fälle!

Immer mehr Österreicher fahren wieder nach Kroatien auf Urlaub - dabei steigt die Zahl der Corona-Fälle sprunghaft an!

Laut Johns-Hopkins-Universität wurden in Kroatien (insgesamt rund 4,2 Mio. Einwohner) bisher 3.151 Corona-Infektionen erfasst. Es gab 113 Todesfälle. Auch in anderen Balkan-Staaten stiegen die Corona-Zahlen plötzlich wieder sprunghaft an. Griechenland reagiert bereits und schließt seine Grenzen für Reisende aus Serbien. In Serbien gab es seit Ausbruch der Lungenerkrankung Covid-19 bereits mehr als 16.000 Corona-Infektionen bei 311 Todesfällen.

Der Grund für den sprunghaften Anstieg: Die Balkan-Länder hatten zu Beginn der Pandemie strikte Lockdown-Maßnahmen durchgeführt. Dann aber begann der Wahlkampf, z. B. in Kroatien, Serbien und Nord-Mazedonien. Lockerungen folgten, teilweise öffneten sogar Nachtklubs. Auch die Touristen bevölkerten wieder die Strände.