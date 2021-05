Corona: Sieben-Tages-Inzidenz bei exakt 50

Exakt 50,0 - diese Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Menschen wurde am Samstag gemeldet.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist aktuell Vorarlberg mit 76,5, gefolgt von Tirol, Steiermark und Oberösterreich (73,1, 56,4 bzw. 55,4). Danach kommen Wien (47), Niederösterreich (40,7), das Burgenland (34,6) und Salzburg (18,1).

In den vergangenen 24 Stunden wurden 733.220 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Die Positiv-Rate der 95.190 PCR-Tests betrug 0,6 Prozent. Dieser Wert liegt unter dem Schnitt der vergangenen Woche (0,8 Prozent der PCR-Tests positiv).

101.255 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 3,288.001 Österreicher und Österreicherinnen bereits zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 36,9 Prozent der Bevölkerung. Rund 1,2 Millionen und damit 13,9 Prozent sind voll immunisiert. Am höchsten war mit Stand vom Freitag die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 40,6 Prozent, in Wien mit 33,1 am niedrigsten.