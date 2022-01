Corona-Studie widerlegt Kickl-Tipp

Wissenschaftler warnen schon länger davor das Entwurmungsmittels Ivermectin einzunehmen – es ist laut klaren Erkenntnissen nicht für eine Behandlung gegen eine Corona-Erkrankung geeignet. Entgegen aller wissenschaftlichen Evidenz plädierte Herbert Kickl trotzdem für den Einsatz des Mittels. Diese Empfehlung des FPÖ-Chefs hat sich bereits als gefährlich herausgestellt. Jetzt widerlegt eine aktuelle Studie im "Nutrition Journal" einen weiteren Kickl-Tipp.

Wissenschaftler analysierten darin den aktuellen Forschungsstand zur Einnahme von Vitamin-D-Präparaten in Zusammenhang mit Corona. Dabei betrachteten sie, wie sich die Einnahme auf die Krankheitsverläufe von über 530.000 Patienten auswirkt. Fazit: Vitamin-D-Präparate verringern bei einer Corona-Erkrankung weder den Tod noch die Aufnahme in die Intensivstation.

Auch ein niedriger Vitamin-D-Status stelle kein Risiko im Krankheitsverlauf dar. "Es gibt keinen signifikanten Zusammenhang eines Vitamin-D-Mangels oder einer -Insuffizienz mit der Anfälligkeit für eine Covid-19-Infektion oder den damit zusammenhängenden Tod", heißt es in der Studie.

Kickl hat nicht bloß den Pferdeentwurmer empfohlen, sondern auch Vitamin D - was bei Covid19 gleichermaßen nutzlos ist (Metaanalyse). So absurd was der Typ herbeifantasiert, nur um den Nutzen der Impfung zu relativieren. https://t.co/MLAFLsxOsv