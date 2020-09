Corona-Todesfall in Vorarlberg

In Vorarlberg befinden sich derzeit acht Personen in Spitalsbehandlung, drei davon auf der Intensivstation.

Bregenz. In Vorarlberg ist am Montag eine Person aus dem Bezirk Dornbirn am oder mit dem Coronavirus verstorben. Es handelte sich um das 22. Covid-19-Todesopfer im Bundesland seit Beginn der Pandemie. Darüber hinaus wurden in den vergangenen 24 Stunden 19 Neuinfektionen registriert, informierte die Landessanitätsdirektion. 24 Personen meldeten sich wieder gesund, damit sank die Zahl der aktiv positiv Getesteten auf 438.

13 der 19 Neuinfektionen ließen sich auf das Umfeld von bereits zuvor infizierten Personen zurückführen. In einem weiteren Fall erfolgte die Ansteckung wahrscheinlich über einen Aufenthalt in Bosnien. Bei fünf positiven Testungen waren die Ansteckungsquellen vorerst unklar. Acht Personen befanden sich in Spitalsbehandlung, drei davon auf der Intensivstation.