Corona: Was jetzt in Schulen passiert

In drei Ländern sind die Inzidenzen bei Schülern über der 1.000er-Marke.

Wien. In den Schulen wird die Corona-Lage immer dramatischer. Bereits in drei Bundesländern – In Salzburg, Oberösterreich und Kärnten – liegt die 7-Tage-Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen schon über 1.000 – das heißt dort, dass schon mehr als 1 % der Kinder infiziert sind.

Der Corona-Plan von Bildungsminister Heinz Faßmann läuft allerdings trotzdem noch auf „Stufe 2“ – weil der Plan u. a. von der Belegung der Intensivstationen abhängt. Und die lagen am vergangenen Donnerstag alle noch unter 20 % Corona-Belegung.

Stufe 3. So gut wie fix ist, dass die Ampelkommission am Donnerstag auf Stufe 3 erhöht – allerdings sind die Maßnahmen dann immer noch recht zahm: Masken außerhalb der Klassen, nur in den Oberstufen auch im Unterricht. Die Tests (3 Mal die Woche) gehen weiter – Externe werden aus den Schulen verbannt. An schärfere Maßnahmen denkt man vorerst nicht.