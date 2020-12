Corona weltweit: Hier wütet das Virus am stärksten

In Österreich gingen die Corona-Zahlen zuletzt wieder deutlich zurück. Am Mittwoch wurden 1.853 neue Fälle registriert – die 7-Tages-Inzidenz wird von der AGES mit 159 angegeben.

Im Internationalen Durchschnitt liegt Österreich damit wieder im Mittelfeld. Weltweiter Hotspot (gemessen an der Bevölkerung) ist den Zahlen des COVID-19 Data Hub zufolge derzeit die Türkei mit einer 14-Tages-Inzidenz von 1.397. Dahinter folgen Litauen, Liechtenstein, Georgien und Luxemburg.

Hier gibt's weltweit die meisten Corona-Fälle

LAND Neuinfektionen pro 100.000 EW in den letzten 14 Tagen Türkei 1.397 Litauen 1.322 Liechtenstein 1113,2 Georgien 1.068 Luxemburg 1.004 Kroatien 1.000 Serbien 999 San Marino 992 USA 856 Österreich 345

Die Türkei ist von der Corona-Pandemie hart getroffen, fast 74 Prozent der Intensiv-Pflege-Betten im Lande sind nach Regierungsangaben derzeit belegt. Am Dienstag starben in der Türkei 251 Menschen an oder mit dem Coronavirus, 19.256 Neuinfektionen wurden gemeldet.

Insgesamt haben sich weltweit nach offiziellen Angaben in dem 83-Millionen-Einwohner-Land seit Pandemiebeginn 2,03 Millionen Menschen mit Corona infiziert. Die türkische Ärztevereinigung zweifelt die Zahlen jedoch seit langem an. Die Experten gehen davon aus, dass die tatsächlichen Fall- und Todeszahlen deutlich höher sind und auch die Krankenhäuser deutlich stärker ausgelastet, teilweise sogar überfüllt sind.