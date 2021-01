Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in ganz Österreich, so wie die Reproduktionszahl.

Die Sieben-Tage­-Inzidenz pro 100.000 ist in der vergangenen Woche wieder auf 170 angestiegen. Der tägliche Neuinfektionsschnitt lag über 2.000 – nur am Sonntag sank er jeweils auf unter 2.000, was mit weniger Tests und Laboreinmeldungen zusammenhängt.

Anstieg

Zudem ist die Reproduktionszahl, die angibt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt, wieder auf 1,01 gestiegen.Ende der Woche sollen die Effekte des Lockdowns, der seit 26. Dezember gilt, geprüft werden. Bis dahin sollte man in den Spitälern auch den „Weihnachtseffekt“ sehen. Auswirkungen von Silvester und Urlaubsrückkehrern sowie der Mutation B.1.1.7 werden erst die Woche darauf prüfbar sein.

Corona-Zahlen in Ihrem Bundesland

Bundesland Aktiv Verstorben Burgenland 600 188 Kärnten 1.097 550 Niederösterreich 4.299 947 Oberösterreich 2.418 1.327 Salzburg 2.274 360 Steiermark 3.097 1.433 Tirol 1.710 493 Vorarlberg 1.145 228 Wien 3.610 1.197

Inzidenz soll unter 50

Das inoffizielle Ziel ist es, die Inzidenz auf unter 50 zu drücken. Davon ist auch Wien, das mit 130 die geringste Inzidenz hat, weit entfernt. Zudem lag sie bereits bei 109. Salzburg liegt bei einer extrem hohen Inzidenz von 322. Kärnten mit 249 ist ebenfalls noch super-rot. Die Regierung will Ende der Woche entscheiden, ob der Lockdown wie in Deutschland verlängert werden muss.

Corona-Zahlen in Österreich