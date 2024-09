Corona: Zwei Patienten in Lebensgefahr

Die Zahl der Ansteckungen steigt.

Die nächste Corona-Welle ist schon voll da.

Immer mehr Behandlungen

Corona ist zurück. Immer mehr Menschen liegen im Spital und in Wien sind derzeit zwei Menschen auf der Intensivstation, sie kämpfen um ihr Leben.

Die Ansteckungen mit Corona steigen wieder an. Von in der vergangenen Woche 6.523 auf 8.505 Fälle. Überdurchschnittlich viele Betroffene gab es mit 2.829 in Wien, gefolgt von Niederösterreich (1.361) und Oberösterreich (1.316).

Zahlen steigen

"Die Zahl der Krankenstände ist erneut gegenüber der Vorwoche gestiegen", so ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter in einer Aussendung. In Wien ist die Situation wie folgt: 43 Patienten auf der Normalstation, zwei Erkrankte werden auf Intensivstationen betreut. Die Patienten auf der Intensivstation kämpfen dort um ihr Leben.