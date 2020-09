Coronavirus - Berlusconi bleibt in Quarantäne

Italiens Ex-Premier ist positiv, aber ohne Symptome. Ich fühle mich wie ein Löwe im Käfig", wird Berlusconi in der Quarantäne zitiert.

Der italienische Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi, der an Covid-19 erkrankt ist und zwölf Tage in einer Mailänder Klinik verbringen musste, ist noch nicht genesen. Ein Test ergab, dass der Medienunternehmer weiterhin corona-positiv ist, berichtete die Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" am Samstag. Der Ex-Regierungschef, der am kommenden Dienstag seinen 84. Geburtstag feiert, sei symptomfrei muss aber weiter zu Hause in Quarantäne bleiben.

"Ich fühle mich wie ein Löwe im Käfig", wurde Berlusconi zitiert. Für den Geburtstag des Milliardärs seien wegen der Quarantäne keine Feierlichkeiten geplant. Berlusconi hatte kürzlich seine Erkrankung an Covid-19 als "schlimmste Erfahrung meines Lebens" bezeichnet. Er gilt wegen seines Alters und einiger Vorerkrankungen als Risikopatient. Der TV-Mogul rief zur strengen Einhaltung von Hygienemaßnahmen auf.