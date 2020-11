Coronavirus-Infektion: Aufruf für Buslinien in Tirol

Für Linie 4134 zwischen Innsbruck und Hall sowie für Linie 4162 zwischen Innsbruck und Grinzens.

Innsbruck/Hall in Tirol/Grinzens. Das Land Tirol hat am Donnerstagabend einen öffentlichen Aufruf nach einer Coronavirus-Infektion für zwei Buslinien gestartet. Personen, die am Mittwoch (18. November) zwischen 7.00 und 14.40 Uhr die Linie 4134 zwischen Innsbruck und Hall und die Linie 4162 zwischen Innsbruck und Grinzens benutzt haben, sollen auf ihren Gesundheitszustand achten, teilte das Land mit.

Bei Auftreten von Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder plötzlicher Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns soll umgehend die 1450 kontaktiert werden. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt soll diese jedenfalls telefonisch erfolgen.