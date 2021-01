Coronavirus-Mutation soll bereits in Österreich sein

Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl über die Virus-Mutation, die sich von Großbritannien aus verbreitet.

Die in Großbritannien aufgetretene Virusmutation habe Österreich aller Wahrscheinlichkeit nach bereits erreicht.Diese Einschätzung äußerte die Leiterin des Zentrums für Virologie an der MedUni Wien, Elisabeth Puchhammer-Stöckl in der gestrigen ZIB 2 - Sendung.„Es ist anzunehmen, dass es [das mutierte Virus] schon in Österreich eingeschleppt wurde. Ich glaube, es ist kaum ein Land frei von dieser Mutation mittlerweile“, so die Virologin.