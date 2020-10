Coronavirus: So stark ist Ihre Gemeinde betroffen

Die Corona-Liste zeigt, wie viele positiv getesteten Personen auf 100.000 Einwohner kommen.

Ein Blick auf die Corona-Liste zeigt, in welchen Gemeinden besonders hohe Corona-Gefahr herrscht - jene Ampel dient auch den Experten der Ampelkommission als Grundlage. So zeigt sich, dass die Gemeinde Güttenbach im Bezirk Güssing (NÖ) mit 1136 positiv getesteten Einwohnern pro 100.000 Einwohner (im Zeitraum vom 24.9. bis 30.9.) mit Abstand die höchste Corona-Inzidenz in Österreich hat. Dahinter liegen Pfunds im Bezirk Landeck (Tirol) mit 914 positiv Getesteten je 100.000 EW und Kötschach-Mauthen im Bezirk Hermagor (Kärnten) mit 836 positiv Getesteten je 100.000 EW.

Wie stark Ihre Gemeinde betroffen ist, sehen Sie hier:

