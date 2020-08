Coronavirus: Wo die Lage derzeit kritisch ist

In diesen Bezirken gibt es die meisten neuen Corona-Fälle.

Nächste Woche soll die Corona-Ampel endlich an den Start gehen. Bei der Generalprobe am Donnerstag kam es zur Farce: Die Kommission deklarierte ganz Österreich als grün. Begründung: Auf Kriterien und Maßnahmen für die Farben müssen sich die Experten erst einigen.

Dabei gab es am Donnerstag erneut mehr als 300 Neuinfektionen. Somit gibt es derzeit österreichweit 3.311 aktive Fälle, 145 Menschen befinden sich im Krankenhaus, davon 24 auf Intensivstationen.

Die meisten Neuinfektionen gab es erneut mit 130 in Wien. 60 zusätzliche Fälle verzeichnete Oberösterreich, Tirol 51, die Steiermark 33 und Niederösterreich 28. Drei Bundesländer blieben einstellig - acht Neuinfektionen gab es im Burgenland, fünf in Kärnten und drei in Vorarlberg.

Hier gibt es die meisten Neuinfektionen

Besonders kritisch ist die Lage dabei in mehreren Bezirken Österreichs. Am meisten neue Fälle pro 10.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen meldeten dabei Wels, Innsbruck und Wien. Aber auch die Lage in Kufstein, Wels-Land und Schwaz ist durchaus angespannt. In der Corona-Ampel des Complexity Science Hub Vienna (CSH) blinkt der Bezirk Wels-Stadt sogar rot.

Wels: 12,5 (Fälle pro 10.000 Einwohner)

Innsbruck: 8,6

Wien: 8

Kufstein: 6,7

Wels-Land: 6,3

Schwaz: 5

Graz: 4,5

Bludenz: 4,1

Braunau: 4,1