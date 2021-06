Während Österreich Schritt für Schritt zur Normalität zurückkehrt, breitet sich in Großbritannien die Delta-Variante rasant aus. Müssen wir uns Sorgen um den Sommer machen?

Warum die Mutation nur in Großbritannien so stark grassiert, darüber kann nur gerätselt werden. Es ist aber stark anzunehmen, dass der saisonale Effekt die Ausbreitung abschwächt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich: Besonders die Auswirkung der UV-Strahlung spielt eine entscheidende Rolle. Diese schädigt nämlich das Virus und beeinträchtigt ihre Lipidhülle.

Ein weiter Grund ist, dass wir uns im Sommer öfter draußen aufhalten. Infektionen an der frischen Luft sind deutlich seltener als in geschlossenen Räumen. Auch Aerosole sammeln sich nur drinnen an.

Lage in Österreich

In Österreich sind laut AGES bisher 71 Corona-Fälle der Variante B.1.617.2 aufgetreten (jüngster publizierter Stand vom vergangenen Dienstag) Die meisten Fälle wurden in Wien sequenziert (32), 19 in Salzburg, sieben in Tirol, sechs in Niederösterreich, fünf in der Steiermark und je einer in Kärnten und Oberösterreich. In der Kalenderwoche 23 und insgesamt waren weiterhin die weitaus meisten Infektionen der Alpha-Variante B.1.1.7 zu.

Schnupfen als Symptom

Laut einer Studie des King's College London verändern sich die Symptome der Erkrankung langsam. Während Fieber immer noch zu den typischen Symptomes zählt, ist der Geruchs- und Geschmacksverlust bei der Delta-Variante weniger gängig. Dafür kann Schnupfen inzwischen ein Indiz für eine Erkrankung sein.

Todeszahlen in Großbritannien auf niedrigem Niveau

Die Sorge, dass die Delta-Variante eine höhere Mortalität aufweist und zu vielen schweren Verläufen und hohen Todeszahlen führt, ist bis dato nicht eingetreten. Trotz steigenden Inzidenzen in Großbritannien, ist die Zahl der Todesfälle weiter sehr niedrig. Prinzipiell lässt sich festhalten, dass die Zahl der Infektionen nur ein Parameter von vielen ist und nicht allein die epidemische Lage darstellen kann.

Der dramatische Verlauf der Delta-Welle in Indien lag primär daran, dass die Versorgung der Spitaler mit Sauerstoff wegen einer schlecht funktionierenden Lieferkette zusammenbrach.

Es werden noch Wellen auf uns zukommen

Torsten Bauer, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) erwartet, dass COVID-19 sich, ähnlich wie die jährlich wiederkehrende Influenza, in die Reihe der saisonalen Infektionskrankheiten gesellen werde. Man müsse sich in Zukunft mit COVID-19-Wellen und Auffrischungsimpfungen anfreunden müssen.

Lockdowns als Dauerlösung?

Der Nutzen von Lockdowns ist nicht unumstritten. Deutsche Statistiker der Universität München kamen in einer Studie zu einem Ergebnis, dass der Hauptgrund für den Rückgang der Infektionszahlen in Deutschland nicht Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen sondern andere Faktoren waren.