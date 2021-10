Mehr als 12 % trennen das Land mit den meisten Geimpften von dem Letzten.

Den vollständigen Impfschutz haben in Österreich nur 60,7 % (5,4 Millionen Menschen). Seit Juli geht es nur mehr sehr langsam voran mit weiteren Impfungen.



Am Freitag, dem besten Impftag dieser Woche, ließen sich nur 16.729 Österreicher gegen Corona schützen (Erst- und Zweitimpfung). Zum Vergleich: Am Freitag, dem 11. Juni, waren es noch 131.683 Personen.



Das Impf-Ranking der Bundesländer erfahren Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!