Das Impf-Wunder

Die Auswirkungen der 2G-Regel setzten sofort ein. Ansturm auf Impfzentren.

Wien. Plötzlich drängen die Menschen zu den Impfstraßen – also zumindest die, die noch nicht vollständig geimpft sind. Die Verschärfung der Maßnahmen zeigt schon in den ersten Tagen große Wirkung. Plötzlich schießen die Impfzahlen in die Höhe.



Noch vor wenigen Tagen ließen sich im Schnitt nur etwa 9.000 Menschen pro Tag impfen. Jetzt sind es bis zu 32.000 (am Samstag) – .



Lesen Sie die ganze Story mit einem oe24-Plus Abo. Gleich anmelden!