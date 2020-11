Das ist der Fahrplan zum Lockdown 2.0

Am Samstag um 16.30 Uhr wird die Regierung den neuen harten Lockdown verkünden. Wie es dann weitergeht.

Nach der Einigung am Freitagabend wird im Sozialministerium die neue Corona-Verordnung ausgearbeitet. Wie nun offiziell bekannt wurde, wird am Samstag um 16.30 Uhr die Regierung den neuen harten Lockdown dann verkünden. Anschließend treten um 18 Uhr Arbeits-und Familienministerin Christine Aschbacher, Finanzminister Gernot Blümel und Bildungsminister Heinz Faßmann (alle ÖVP) vor die Presse und präsentieren weitere Details. Auch die Opposition soll wieder eingebunden werden.

Sonntag

Am Sonntag – oder auch am Montag – soll der Hauptausschuss des Parlaments den Lockdown 2.0 beraten und beschließen. Da es zum Unterrichtsstopp kommt, wird die Opposition wohl dagegen stimmen.

Dienstag

Dem Vernehmen nach soll der Lockdown am Dienstag in Kraft treten und bis zu drei Wochen dauern – das wäre ein Ende am 8. Dezember.