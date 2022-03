In diesen Bezirken explodieren weiterhin die Corona-Zahlen

Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben weiterhin hoch. Binnen 24 Stunden wurden am Samstag 33.508 Neuinfektionen registriert.



Die Sieben-Tages-Inzidenz je 100.000 Personen liegt bei 3.001,1, 46 Personen sind mit oder an Corona verstorben.



Wo die Zahlen weiterhin durch die Decke gehen, lesen Sie mit oe24plus.