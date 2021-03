Das sind die Corona-Hotspots in Ihrem Bundesland

In diesen Bezirken explodieren derzeit die Corona-Zahlen.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter an. Am Mittwoch wurden binnen 24 Stunden 3.239 Neuinfektionen gemeldet - so viele, wie seit Monaten nicht mehr.



Die Anstiege sind dabei weiterhin regional sehr unterschiedlich. Während die Lage etwa in Vorarlberg- aber beispielsweise auch in Rust, Reutte oder Steyr – relativ stabil ist, explodieren die Zahlen anderswo. Absolute Hotspots sind derzeit Eisenstadt, Wiener Neustadt und Sankt Johann im Pongau.



