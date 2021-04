Das sind die Corona-Hotspots Österreichs

Das sind derzeit die schlimmsten Corona-Bezirke Österreichs.

Nach Bundesländern bleibt Vorarlberg Österreichs Corona-Hotspot. Nur dort und in der Steiermark stiegen zuletzt die Infektionszahlen. Eine günstige Entwicklung zeichnet sich vor allem im Burgenland und in Niederösterreich ab.



Der Bezirk mit der schlechtesten Fallzahl liegt (Stand 28.4.) in Salzburg, nämlich Hallein (332,1), knapp gefolgt von Lienz in Osttirol (328,3). Doch auch Bregenz ist an der 300er-Marke.



