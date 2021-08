Das sind die echten Corona-Zahlen für Ihren Bezirk

oe24 hat die Corona-Zahlen ALLER Bezirke. Das sind derzeit die Hotspots Österreichs.

Die vierte Corona-Welle hat nun auch in Österreich begonnen. Am Dienstag wurden wieder 866 Neuinfektionen gemeldet, die 7-Tages-Inzidenz stieg auf 69,8.



Innerhalb der vergangenen Woche ist die Zahl der Spitalspatienten um 53 Prozent gestiegen.



Mit oe24plus lesen Sie, wie die Lage in Ihrem Bezirk ist.