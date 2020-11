Das sind die neuen Corona-Hotspots in Österreich

Die 20 schlimmsten Bezirke Österreichs ++ Wo die Corona-Zahlen jetzt explodieren

Gestern wurden erneut 4.047 Neuinfektionen registriert. Das ist zwar ein Rückgang von rund 1.200 Fällen, nach zwölf Tagen "Lockdown" aber immer noch ein extrem hoher Wert. Zudem wurde im Vergleich zum Vortag gleich um 44,8 %weniger getestet.

Todesopfer. In 24 Stunden verloren zudem 87 weitere Menschen ihr Leben aufgrund der Covid-Erkrankung. Die Todeszahlen, gemessen an der Bevölkerung, übertreffen in Österreich seit einer Woche jene von Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der USA. Insgesamt sind bislang 3.105 Menschen an den Folgen der Covid-Erkrankung verstorben. Am 28. Oktober waren es noch 1.027.

Corona-Hotspots

Am meisten Corona-Fälle gibt es mittlerweile im Tiroler Bezirk Lienz. Dahinter folgen Tamsweg (Salzburg), Sank Veith (Kärnten) und Grieskirchen in Oberösterreich.

Besonders alarmierend ist die Entwicklung in Osttirol. Nachdem im Bezirk Lienz lange Zeit nur wenige Fälle registriert wurden und der Bezirk von der Ampel-Kommission sogar lange grün eingestuft wurde, sind in den letzten Wochen die Zahlen regelrecht explodiert. Einen besonders starken Anstieg gab es in den Orten Lienz (173 aktuelle Fälle), Matrei und Nußdorf-Debant.

Hier gibt es die meisten Fälle

Lienz: 930 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Tamsweg; 1919

Sankt Veit an der Glan: 723

Grieskirchen: 720

Wolfsberg: 669

Kufstein: 648

Rohrbach: 633

Schwaz: 604

Zell am See: 603

Völkermarkt: 578

Perg: 568

Amstetten: 559

Murtal: 555

Spittal an der Drau: 550

Urfahr-Umgebung: 542

Schärding: 533

Murau: 530

Feldkirchen: 528

Scheibbs: 517