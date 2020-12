Das sind die neuen Corona-Hotspots Österreichs

Das sind derzeit die schlimmsten Corona-Bezirke Österreichs.

Die Corona-Zahlen bleiben weiterhin auf einem relativ hohen Niveau. Am Mittwoch wurden erneut 2.664 Neuinfektionen und 116 Todesfälle registriert. Im Schnitt der vergangenen sieben Tagen waren es täglich 2.763 Neuinfektionen. Die Patientenanzahl in Spitälern sank auf 3.410, was ein Minus von 114 bedeutet. In den vergangen sieben Tagen starben im Schnitt 101 Menschen täglich im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankungen, die Zahl der Toten stieg in einer Woche um 708 auf 4.764 Personen.

Corona-Hotspots

Am meisten Fälle gibt es derzeit in Salzburg und Kärnten. In Südösterreich befinden sich auch die absoluten Hotspots Östererichs. Im Bezirk Hermagor werden derzeit die meisten Neuinfektionen (gemessen an die Bevölkerung) gemessen. Der Kärntner Bezirk galt lange Zeit als absoluter Musterschüler mit nur vereinzelten Fällen währen der ersten Welle im Frühjahr. Im Sommer gab es wochenlang sogar keine einzige Neuinfektion. Nun sind die Corona-Zahlen in Hermagor aber explodiert.

Äußerst angespannt ist die Situation auch in Völkermarkt (Kärnten), Schärding (OÖ) und Tamsweg (Salzburg)

Hier gibt’s die meisten Fälle

Hermagor: 559 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen)

Völkermarkt: 526

Schärding: 507

Tamsweg: 504

Hallein: 472

Lienz: 423

Amstetten: 376

Vöcklabruck: 367

Murau: 359

Gmunden 355