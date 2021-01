Das sind die NEUEN Lockdown-Regeln

Angesichts des Briten-Virus verschärft und verlängert die Regierung den Lockdown.

ÖSTERREICH hatte ja schon vorab vom Hammer-Lockdown berichtet – am Sonntag kurz nach 11 Uhr kam es dann knüppeldick. In einem gemein­samen Auftritt mit den Landeshauptleuten Michael Ludwig (Wien) und Hermann Schützenhöfer (Stmk.) verkündeten Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) die Verlängerung des Lockdowns.Damit wollte man Einigkeit zeigen – sind die Österreicher doch längst Lockdown-müde, laut Experten haben sich zuletzt nur noch 30 % an die Maßnahmen gehalten.