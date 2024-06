Das sind die Symptome der neuen Corona-Variante "FLiRT"

Corona ist noch nicht vorbei – das Virus gibt es weiterhin und mutiert immer noch. Die neuen Corona-Geschwistervarianten KP.2 und KP.3 zählen zu den "FLiRT"-Varianten und breiten sich auf der ganzen Welt aus. Der Name "FLiRT" kommt durch die einzelnen Buchstaben "F", "L", "R" und "T" zusammen, die in den Bezeichnungen der einzelnen Mutationen vorkommen, nämlich "F456L und R346T.

Wie aus einem Bericht der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde "Centers for Disease Control and Prevention" (CDC) hervorgeht, macht die sogenannte KP.2-Variante bereits rund 25 Prozent aller Fälle aus.

CDC is tracking SARS-CoV-2 variants KP.2 and KP.1.1 (sometimes called FLiRT). KP.2 is the main variant in the US but isn’t causing an increase in COVID-19 infections or more severe illness than other variants. See the latest data: https://t.co/a7nK8KTP4j pic.twitter.com/qGK1RswfUr