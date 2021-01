Das steht im EU-Vertrag mit AstraZeneca

In dem Impfstoffstreit veröffentlichte die EU-Kommission am Freitag ihren Rahmenvertrag mit AstraZeneca. Wichtige Passagen des Dokuments vom August 2020 wurden allerdings unter Hinweis auf Geschäftsgeheimnisse geschwärzt. Darunter sind auch die für das erste Quartal vorgesehenen Liefermengen, um die seit Tagen ein heftiger Streit tobt.

Große Teile geschwärzt

Zu lesen ist aber die "Best effort"-Klausel. AstraZeneca müsse "die Maßnahmen und das Maß an Anstrengungen die ein Unternehmen in vergleichbarer Größe (...) wie AstraZeneca durchführen oder nutzen würde (...), um eine globale Pandemie zu beenden (...)“

Für die EU-Mitgliedsstaaten heißt dieser "Best effort" "die Aktivitäten und das Ausmaß der Anstrengungen, die die Regierungen unternehmen, um ihren Auftragnehmer bei der Entwicklung des Impfstoffs zu unterstützen, unter Berücksichtigung der dringenden Notwendigkeit eines Impfstoffs zur Beendigung einer globalen Pandemie"

Interessant ist auch die Passage, wonach AstraZeneca dazu verpflichtet ist, bei Lieferschwierigkeiten Verträge mit anderen Unternehmen machen, die die Herstellung übernehmen können.