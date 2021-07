Delta-Alarm crasht Sommer

Die hochansteckende Mutation des Coronavirus breitet sich im Land weiter aus.

. Masken-Pflicht in Shops und Öffis in Wien und Teilen von Salzburg. Lange Schlangen vor Test-Stationen, um in Bäder oder Bars zu gelangen. Und seit Donnerstag PCR-Testpflicht für Disko-Besucher – der „Sommer wie damals“ gerät ins Stottern.„Schuld“ daran ist die Delta-Variante, die derzeit wegen infizierter Reise-Rückkehrer übers Land rollt. Der Virologe Andreas Bergthaler geht davon aus, dass Delta für bis zu 95 Prozent aller Neuinfektionen in Österreich verantwortlich ist. Am Freitag wurden 392 neue Corona-Fälle gemeldet.