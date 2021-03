Demonstranten machen Sitzstreik am Gürtel

Demonstranten machten auf beiden Fahrtrichtungen einen Sitzstreik.

Autofahrer müssen am Samstag in Wien wieder viel Geduld aufbringen. Rund 1.000 Demonstranten ziehen am Nachmittag über den Margaretengürtel und machen auf beiden Fahrtrichtungen einen Sitzstreik. Der Gürtel musste gesperrt werden, Autofahrer müssen ausweichen. Es kommt bereits zu erheblichen Verzögerungen.

Einigermaßen zerstreut hat eine neuerliche Demonstration gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung am Samstag in Wien begonnen. Als Haupttreffpunkt wurde kurzfristig via diverser Social-Medium-Plattformen der Hauptbahnhof angegeben, um dann gemeinsam in Richtung Innerer Stadt zu spazieren. Dieser Aufruf dürfte aber nicht bei allen Teilnehmern angekommen sein.

Die Polizei sprach anfangs von 800 bis 1.000 Teilnehmern verstreut um den Hauptbahnhof. Es gab auch bereits erste Anhaltungen und Beamtshandlungen wegen Verstößen gegen die Covid-Schutzmaßnahmen, wie ein Polizeisprecher der APA sagte. Der größte Zug bildete sich schließlich am Gürtel beim Hauptbahnhof. Hier skandierten mehrere hundert Personen Parolen wie "Kurz muss weg" und "Wir sind das Volk".