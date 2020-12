Die EU gab am Montag grünes Licht für den Impfstart. Wann welches Bundesland in Österreich loslegen kann.

In den Bundesländern wird schon auf Hochtouren beraten – doch es ist bereits fix: Am kommenden Sonntag, dem 27. Dezember, starten die Corona-Impfungen in Österreich.Die EU-Kommission und die EU-Arzneimittelbehörde gaben am Montag grünes Licht.Damit kann es losgehen.