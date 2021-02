Deutscher Professor sicher: "Corona kam DOCH aus einem Labor"

Ein Professor aus Hamburg soll Beweise haben, dass das Virus nicht über Tiere auf den Menschen übertragen worden - sondern aus dem Labor entstanden ist.

Erst kürzlich kam eine Untersuchung der WHO zum Ergebnis, es sei wahrscheinlicher, dass eine Übertragung von Fledermäusen über Zwischenwirte der Ursprung der Corona-Pandemie sei - doch nun behauptet ein Hamburger Nanowissenschaftler genau das Gegenteil. Prof. Roland Wiesendanger (59) insgesamt 600 Beweise aus den Jahren 2019 und 2020 zusammengetragen und ist sich sicher: „Die Hinweise zum Virus selbst und zahlreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, u.a. in sozialen Medien zeigen, dass Corona ein Laborunfall war. Corona kam doch aus einem Labor in Wuhan!“

Beweislage dünn

Für ein Virus aus dem Labor spräche laut Wiesendanger, dass die Viren erstaunlich gut an menschliche Zellrezeptoren ankoppeln und in menschliche Zellen eindringen können. Diese Eigenschaft war bislang bei Coronaviren nicht bekannt und weise auf einen nicht-natürlichen Ursprung des SARS-CoV-2-Erregers hin, so der Wissenschaftler. Weiter führt Prof. Wiesendanger an, dass Fledermäuse nicht auf dem Fischmarkt im Zentrum der Stadt Wuhan angeboten wurden, der oft als Epizentrum genannt wird. Neben den genannten Indizien hat er jedoch noch fast 600 weitere mögliche Beweise veröffentlicht. Prof. Wiesendanger rechnet nun damit, dass es in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Studien und Untersuchungen zum Ursprung von SARS-CoV-2 veröffentlicht werden und hofft auf Beweise, die seine These stützen.